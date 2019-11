Two-Ball-Aktion ist ein Volltreffer für das Kinderhospiz

2706 Euro spendete die Grundschule Creuzburg an das Kinderhospiz Mitteldeutschland, das von Gesandtem Lutz Schulz dafür das Prädikat "Schule mit Herz" erhielt, zum mittlerweile dritten Mal in Folge.

Für Manuela Scholz persönlich ist es die erste Auszeichnung dieser Art an der Grundschule Creuzburg. Erst seit diesem Schuljahr ist die Pädagogin nämlich die Schulleiterin und Nachfolgerin der in den Ruhestand verabschiedeten Ursula Stein (wir berichteten). Bis zu ihrer Schließung hatte Manuela Stein die Grundschule Am Petersberg in Eisenach geleitet und war dann an der Grundschule in Seebach tätig. Das Banner „Schule mit Herz 2019“, das Lutz Schulz als Vertreter des Kinderhospizes Mitteldeutschland vor Ort der Grundschule Creuzburg übergab, hat nun seinen Platz an einem Pfeiler in der Reihe, wo bereits die Schilder für 2017 und 2018 hängen.