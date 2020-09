Übelrichende Flüssigkeit in Schnellmannshausen über VW geschüttet

Ein Unbekannter beschädigte in Schnellmannshausen bereits am Freitag, dem 4. September, einen VW Polo, der in der Wiesenstraße vor einem Wohnhaus parkte. Der oder die unbekannten Täter brachten eine übelriechende Flüssigkeit auf das Fahrzeug auf, welche teilweise in den Innenraum gelangte.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise: 03691 - 261124 mit der Bezugsnummer 0212461/2020.

