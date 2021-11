Über das Schenken und Beschenken

Pfarrer Rüdiger Stephan erinnert an die Hoffnung, Ruhe, Liebe und das Licht der Welt.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...

...erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier; dann steht das Christkind vor der Tür.

So beginnt ein altes Adventsgedicht. Manchmal wird es auch in dieser turbulenten Zeit von den Großen zitiert und den Kleinen aufgesagt. Es weist uns alle auf den tiefen Sinn von Advent hin und erklärt uns die Geschichte des Adventskranzes. Als vor über 170 Jahren Johann Hinrich Wichern in Hamburg vor den Kindern des „Rauhen Hauses“ stand, versuchte er mit der Erfindung eines grünen Kranzes und 24 aufgesteckten Kerzen seinen kleinen Waisen die Zeit hin zum Christfest zu verkürzen. Jeden Tag zündete man bei der Morgenandacht eine neue Kerze an, bis endlich sich die Zeit erfüllte, alle Lichter brannten und die Geburt des Herrn gefeiert werden konnte.

So ist der Adventskranz zu der Adventstradition geworden und will uns bis heute hin zum Kind in der Krippe führen.

Dabei haben seine einzelnen Bestandteile besondere Bedeutungen:

*Das GRÜN des Kranzes symbolisiert die Hoffnung, das Jesus Christus als Heiland und Erlöser aller Menschen kommen wird und uns den Weg zur Ewigkeit bei Gott weist.

*Die VIOLETTEN Bänder symbolisieren die Suche nach innerer Ruhe, Besinnung und Umkehr, einem „neuen Leben“ zu dem uns Jesus Christus führen will.

*Das ROT der Kerzen symbolisiert die grenzenlose Liebe Gottes, die in Jesus Christus gekommen ist und die wir uns gegenseitig weiterschenken dürfen.

*Das WEISS der Lichter erinnert uns daran, das Jesus Christus das Licht dieser Welt ist und bleibt. Er ist für uns der Einzige, der unser Herz erleuchten und die Dunkelheit unseres Lebens überwinden hilft.

Advent - das heißt Erwartung der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und so leben wir in den nächsten vier Wochen hin auf einen Feiertag, der uns sagt:

Mit dem Kind in der Krippe kommt Gott uns ganz nahe. Er will uns beschenken mit seiner Gegenwart. Er gibt uns nicht auf, auch wenn wir uns manchmal arrogant von ihm abwenden. Er reicht uns seine gütige und helfende Hand und beschenkt uns mit Liebe, Hoffnung, Trost, Gnade und all den guten Dingen unseres Lebens, die man sich mit Geld nicht kaufen kann.

Und wir???

Wir dürfen uns freuen, diese Geschenke annehmen und sie weitergeben an die Menschen, die uns anvertraut sind und die uns begegnen.

Können wir das noch erwarten???

So grüße ich alle Leser mit dem Bibelspruch

zum Monat Dezember:

„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!

Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,

spricht der HERR.“ Sacharja 2,14

Einen gesegneten Advent und bleiben sie gesund.