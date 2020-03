Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überstundenberg bei kommunalem Busunternehmen in Eisenach

Eine weitere Tarifverhandlung zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) steht in diesem Monat an. Verdi und VUW haben sich noch nicht einigen können. Die Gewerkschaft strebt eine an den öffentlichen Dienst angelehnte Bezahlung an (wir berichteten). Ein finanzieller Aspekt könnten auch die Überstunden werden, die bei den VUW-Mitarbeitern, allen voran den Busfahrern, 2018 und 2019 reichlich aufgelaufen sind. VUW-Vorstand Horst Schauerte berichtete im Verwaltungsrat unlängst von insgesamt etwa 32.000 Überstunden. Bis zu 300 Überstunden betrage die Zahl der Überstunden bei den Mitarbeitern.

Diese Stunden könnten die Mitarbeiter abbummeln, sich auszahlen lassen oder auf einem Zeitkonto ansammeln. Sieben Fahrer hatten die VUW im Vorjahr verlassen. Ihre Stellen seien neu besetzt worden. Fahrer wurden mit einer geringeren Gehaltsstufe eingestellt, im Gegenzug beteiligt sich die VUW an den Kosten der Fahrschule. Einer Behördenfahrschule unter dem Dach der VUW hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Frohe Kunde gibt es derweil von den privaten Busunternehmen. Die VUW hat ihnen das Geld für die landesbedeutsamen Buslinien ausgezahlt. Die Privaten hatten im Falle einer Weigerung mit Klage gedroht.