Ukrainische Künstler singen Opernarien in Eisenach

Eisenach. Ein besonderes Benefizkonzert mit einem Ensemble aus Odessa erwartet Musikfreunde im Eisenacher Theater. Karten dafür gibt es noch.

Vor dem ersten militärischen Angriff vermochte sich niemand aus dem ukrainischen Ensemble um Dirigent Vitaliy Kovalchuk vorzustellen, plötzlich nicht mehr nach Hause zurückkehren zu können. Als Mitte Februar der russische Angriff auf die Ukraine begann, waren die Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses in Odessa in Polen auf Tournee. Eine Heimkehr ist seitdem unmöglich.

Derzeit sind sie in Thüringen unterwegs. Am Freitag, 22. April, 19.30 Uhr, geben sie ein Konzert in Eisenach. Die Einnahmen dieses Auftritts gehen direkt an die Gruppe und ermöglichen auf diese Weise die Finanzierung und Fortsetzung ihrer Tour in Deutschland. Auf dem Programm stehen beliebte Partien aus Werken von Puccini, Verdi, Léhar und Strauß, es erklingen Stücke aus Opern wie „Carmen“, „La Traviata“ und „Turandot“.

Jens Neundorff von Enzberg. Foto: Michael Reichel / picture alliance/dpa

Dass die Ukrainer hier auftreten, ist die Idee von Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer (Linke). Sie hat bei Jens Neundorff von Enzberg, Intendant der Theater Meiningen und Eisenach, angerufen. Für ihn ist der Auftritt der Ukrainer in Eisenach selbstverständlich. „Es ist eine große Chance für Eisenach, hier Solidarität zu zeigen.“

Neundorff von Enzberg selbst hat eine persönliche Beziehung zu Odessa und zum Opernhaus, das im Krieg auch ein Symbol des ukrainischen Durchhaltewillens geworden ist. Während seiner Intendanz am Theater Regensburg hatte er viel Kontakt. Regensburg und Odessa sind Partnerstädte. „Es gab einen intensiven Kulturaustausch“, erzählt der Intendant.

Der Auftritt jetzt in Eisenach zeigt in seinen Augen, dass Kultur grenzüberschreitend und mit einer Selbstverständlichkeit funktioniert. An den Theatern, auch in Eisenach, werde sichtbar, wie viele Nationen vertreten sind. „Kultur ist völkerverbindend“, merkt Jens Neundorff von Enzberg an und ergänzt, dass der Kultur gerade in Krisensituationen eine große Rolle zukommt, auch weil sie eine Form von Ablenkung schafft und Menschen die Möglichkeit gibt, sich in andere Dinge versinken zu lassen. In dem Zusammenhang betont der Theaterintendant, dass es wichtig ist, dass man in der Kultur zwischen beiden Ländern keine Gräben zieht: „Was kann der arme Chorsänger dafür, dass der Putin so einen Blödsinn betreibt?“ Doch nicht nur in Eisenach wird ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne gegeben. Am Staatstheater Meiningen gastiert die Kiewer Oper am 4. Mai mit der Beethoven-Oper „Fidelio“. Die Premiere war im Februar noch in Kiew.

Inszeniert hat sie Andrey Maslakov. „Fidelio“ habt etwas Verbindendes, erläutert der Intendant. Zum einen ist es eine Freiheitsoper aus dem 19. Jahrhundert mit einem Stoff, der im 19. Jahrhundert nicht alltäglich war. Zum anderen ist es Tatsache, dass die Regie in dieser Oper inhaltlich den Gedanken des Stalinismus thematisiert. „Für mich hat es großen Solidaritätscharakter, dass die Kiewer dieses Stück hier machen. Wir signalisieren so, dass die Kultur weiter existiert.“

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) unterstützt ebenso das Galakonzert am Freitagabend. „Ich möchte unbedingt dazu ermutigen, sich die Aufführung anzusehen – im Sinne der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und insbesondere allen Kulturschaffenden im Kriegsgebiet“, so Wolf. Von Jens Neundorff von Enzberg kann persönlich am Freitag nicht in Eisenach dabei sein, weil er zur gleichen Zeit in Meiningen eine Premiere hat.

Ukrainische Geflüchtete können kostenfrei das Konzert besuchen, sofern sie ihren Pass vorzeigen. Derzeit sind rund 200 Karten verkauft, es gibt auch am Freitag und an der Abendkasse noch genügend Tickets, um bei diesem besonderen Abend dabei zu sein.