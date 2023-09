Umfrage im Wartburgkreis zum Thema Weiterbildung

Wartburgkreis. Eine Agentur führt anonyme Befragung an zwei Standorten durch – in einem Eisenacher Ortsteil und in Bad Salzungen.

Anlässlich des Deutschen Tages der Weiterbildung am 26. September führt die Weiterbildungsagentur Thüringen Südwest an verschiedenen Standorten eine anonyme und übersichtliche Befragung zum Thema Weiterbildung durch, um die Angebote der Nachfrage aus der Bevölkerung anzupassen, teilt das Landratsamt mit.

Im Wartburgkreis ist die Weiterbildungsagentur an zwei Standorten anzutreffen: im Goethe-Park-Center, in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen und im PEP-Einkaufszentrum im Eisenacher Ortsteil Hötzelsroda.

Bei Fragen kann man sich auch an die Weiterbildungsagentur Thüringen Südwest, unter Telefonnummer: 03681/ 453 35 11 oder E-Mail: info@weiterbildungsagentur-thueringen.de, wenden.