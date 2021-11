Umfrage unter Eisenacher Senioren

Eisenach. Die Lebenssituation der Eisenacher steht im Fokus.

Die Stadt Eisenach führt noch in diesem Jahr eine Seniorenbefragung durch. Befragt werden Bürger ab 65 Jahren aus Eisenach und den Ortsteilen. Die Stadt möchte ein genaues Bild über die Lebenssituation der Eisenacher Senioren gewinnen.

Es werden Fragen zur Wohnsituation, Freizeitaktivitäten oder zur Fortbewegung und Unterstützung im Alltag gestellt. Die Verwaltung möchte sich damit einen Überblick verschaffen, wie ältere Menschen jetzt und zukünftig in Eisenach leben, was gut läuft aber auch, was verbessert, verändert oder neu geschaffen werden sollte.

In den nächsten Tagen erhalten 3000, per Zufall ausgewählte, Bürger ab 65 Jahren einen Fragebogen per Post. Die Oberbürgermeisterin Katja Wolf ruft alle Eisenacher Senioren, die einen Fragebogen erhalten haben, dazu auf, diesen auszufüllen und in dem beiliegenden Rückumschlag bis zum 17. Dezember zurückzusenden. Durch die Beteiligung wirken diese aktiv mit, die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen in Eisenach zu erfassen, damit in Zukunft geeignete Maßnahmen im Interesse älterer Menschen ergriffen werden können.

Für Rückfragen steht Denise Kunert, Sozialplanerin „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ der Stadt Eisenach, unter Telefon: 03691/67 04 01 zur Verfügung.