Unbekannte brechen auf Firmengelände im Wartburgkreis ein

Hörselberg-Hainich Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Einbruch.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen sind in der Zeit zwischen dem 28. Dezember 2023 und dem heutigen 8. Januar widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Straße „Am Wolfsborn“ in Hörselberg-Hainich langt. Von dort entwendeten der oder die Täter laut Polizei unter anderem Dieselkraftstoff sowie den Sitz eines Radladers.

Weiterhin wurde eine Lkw Plane beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon: 03691-261124 (Bezugsnummer: 0006027/2024) entgegen.