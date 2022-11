Unbekannte verursachen in Wildprechtroda Beuteschaden im fünfstelligen Bereich

Wildprechtroda Von einem Firmengelände stahlen die Langfinger Photovoltaik-Material.

Unbekannte Diebe haben bei einem Einbruch in Wildprechtroda einen großen Fang gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch (16.11.2022) mitteilte, verschafften sich die Täter in der Zeit vom 29.10.2022 bis 15.11.2022 Zugang zu dem Gelände einer Firma in der Querstraße.

Dabei hätten sie Photovoltaik-Material im Wert von rund 50.000 Euro erbeutetet. Zeugenhinweise nimmt die Salzunger Polizei unter 03695 551-0 entgegen.

