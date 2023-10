Unbekannter sprengt in Schweina Loch in ein Garagendach

Schweina. Mit einem Böller sprengte ein bislang Unbekannter ein Loch in ein Garagendach. Dabei wurde nicht nur das Dach beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Böller warf ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr auf ein Garagendach im Bachweg in Schweina. Wie die Polizei informierte, detonierte der Böller und riss ein 50 mal 50 Zentimeter großes Loch in das Dach. Als ein 51-Jähriger am frühen Nachmittag zu seiner Garage kam, sah er das Loch, sein beschädigtes Auto und das kaputte Garagentor.

Insgesamt wurde ein Schaden von 2000 Euro festgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695/5510 unter Angabe des Aktenzeichens 0259399/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

