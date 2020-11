Und alle sind die Gewinner

Hirngespinst“ war noch einer der netteren der abfälligen und destruktiven Kommentare, die es vor gar nicht so langer Zeit noch zur Idee gab, über den Haushaltsausschuss des Bundestages zu einer großen Förderung des Hallenprojektes O1 zu kommen.

Umso erstaunlicher ist es, wer sich jetzt alles mit den Blumen schmückt.

Aber sei es drum – Hauptsache, es hat geklappt. Die Finanzierung für das Projekt steht, wenn nicht noch der Himmel über Berlin einstürzen sollte.

SPD-Bundestagsabgeordneter Carsten Schneider, einer der maßgeblichen Antreiber für diese Entscheidung in Berlin, hat eben Recht: Der Plan, ein wichtiges Industriedenkmal zu erhalten und mit einer neuen Nutzung im Sinne des Schul-, Breiten- und Profisports zu versehen und zeitgleich damit die Eisenacher Stadtentwicklung positiv voranzutreiben, hat einen solchen Charme und ist in seiner Gesamtheit so gut, dass am Ende alle die Gewinner sein werden.

Als Nebenprodukt fällt dabei übrigens noch die hier schon häufiger vertretene Erkenntnis ab, dass das gemeinsame Agieren aus der Stadt heraus den Menschen der Stadt und Region deutlich mehr bringt als die ewigen Eifersüchteleien und kleinkarierten Streitigkeiten.

Da dürfen sich jetzt alle auch mal freuen. Habt ihr gut gemacht.