Unfall in Eisenach: Frau überlässt Jugendlichem ihr Auto

Ohne Fahrerlaubnis und mit dem Fahrzeug einer fremden Person verursachte ein 16-Jähriger am Mittwochabend in Eisenach einen Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Fahrer mit dem Renault in der Stregdaer Allee ausparken. Dabei kollidierte er mit einem parkenden Pkw, durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von 1,6 Promille. Er und auch die 18-jährige Fahrzeughalterin, die ihm den Pkw überließ, müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Bei Überschlag aus Auto geschleudert – 49-Jähriger tödlich verunglückt