Ungereimtheiten zur Festwiese Deubach beigelegt

Wutha-Farnroda. Gemeinderat Wutha-Farnroda behandelt eine Fülle an Themen zu Sitzung in der Hörselberghalle.

Bezüglich der Einwohnerzahl legte die Gemeinde Wutha-Farnroda im ersten Halbjahr dieses Jahres weiter zu; die Zahl kletterte von 6341 auf 6506 Personen. „Zum 31. Dezember letzten Jahres stammten 582 Einwohner aus anderen Staaten – heute sind es 752 Bürger mit anderer Staatsangehörigkeit“, informierte Bürgermeister Jörg Schlothauer (parteilos) am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung, der 15 von 19 Ratsmitglieder beiwohnten. Die eingewanderten Einwohner stammen aus 50 verschiedenen Nationen. „Der Anteil der Ausländer beträgt derzeit 8,5 Prozent“, rechnete der Rathauschef den Versammelten vor. 93 Personen sind ukrainische Flüchtlinge.

Sebastian Morgenweck, Tobias Eichholz, Eric Dzialas, Christina Katzmann, Olena Kremberg, Wolfgang Salzmann werden durch Bürgermeister Jörg Schlothauer (von links) für ihr Engagement der Ukrainehilfe ausgezeichnet. Foto: Norman Meißner

„Hier wurde sehr früh vorausschauend gehandelt – es gab ein großartiges Engagement zur Ukrainehilfe“, freute sich Jörg Schlothauer. Viele Ehrenamtliche suchten Lösungen für geeignete Unterkünfte. „Auf dem Spendenkonto der Gemeinde sind bis heute insgesamt 8515 Euro eingegangen“, sagte der Bürgermeister. Insgesamt elf kommunale Wohnungen konnten mit Sachspenden und neu gekauften Möbeln eingerichtet werden.

Eine Vielzahl Freiwilliger beteiligte sich an der Vorbereitung der Ankunft der ersten 24 Flüchtlinge in der Hörselberghalle. Mit mehreren Familienpatenschaften gelang die Integration der angekommen Familien. „Viele haben bei Behördengängen, Arztbesuchen, Besorgungen und Einkäufen sowie Ausfüllen von Formularen und als Dolmetscher geholfen“, würdigte der Rathauschef. Bei Verständigungsschwierigkeiten halfen unter anderem Olena Kremberg und Johanna Helch. Sandra Nowatzky kam extra immer aus Mihla und packte ihr Auto immer mit Einkäufen voll. Auch bei der Einrichtung der Wohnungen und Transportfahrten machten sich viele Ehrenamtliche verdient. Unbeschwerte Stunden verbrachten die Einwanderer am 2. Juni am Rathaus bei einem Willkommensfest, welches viele fleißige Hände ermöglichten. Die Kindertanzgruppe des Integrativen Kindergartens „Bambino“ trieb vielen Gästen Freudentränen in die Augen.

Diese Kindertagesstätte im Fliederweg auf dem Mölmen beherbergt seit Jahresbeginn das Büro von Petra Fischer, die das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ) in Wutha-Farnroda leitet. „Alle unsere Kitas haben sich zu einer ThEKiZ-Familie zusammengeschlossen – wir sind aber noch am Anfang“, informierte der Bürgermeister über die speziellen Beratungsangebote, die sich an Eltern wenden.

Gut vorangekommen seien, so Jörg Schlothauer, die Sanierungsarbeiten im Kindergarten „Bambino“. Die ersten vier Sanitärräume seien fertig. In vier Wochen möchten die Handwerker sämtliche Maler-, Elektro- und Sanitärarbeiten abschließen, vorausgesetzt es kommt nicht zu Lieferengpässen bei erforderlichem Material.

Nach dem Höhepunkt 825 Jahre Mosbach, bei deren Feierlichkeiten der Bürgermeister von einem „grandiosen Besucherstrom“ sprach, steht schon bald das nächste Jubiläum für die kirchliche und die politische Gemeinde ins Haus. „Die finalen Abstimmungen finden jetzt statt“, sagte Jörg Schlothauer in der Gemeinderatssitzung zum Jubiläum „750 Jahre Kirche Farnroda“. Die Feierlichkeiten begeht die Kirchgemeinde mit ihren Gästen vom 22. bis 25. September.

„Wir haben endlich eine Lösung gefunden“, riss Jörg Schlothauer die „Ungereimtheiten“, die nun der Vergangenheit angehören, beim Thema Festwiese Deubach an. Langfristige Planungen der Vereine seien nun wieder möglich. Die Gemeinde unterzeichnete einen Pachtvertrag, der bis zum 31. Dezember 2051 läuft. „So bleibt ein Stück Tradition in Deubach erhalten“, betonte der Bürgermeister, der nun Gestaltungsvorschläge für die Festwiese sucht.

Mit den Worten „sehr erfreuliche Tendenz“ bezeichnete er das Besucheraufkommen im Waldbad Mosbach. Trotz verkürzter Öffnungszeiten und einem Schließtag kamen bis dato 8267 Besucher, die Einnahmen von 21.343 Euro bescherten. Die gesamte Vorjahres-Badesaison brachte nur 7962 Badegäste mit 20.400 Euro. „Mitte Juli werden wir noch einen zusätzlichen Rettungsschwimmer einstellen, der dann mit der Ausbildung fertig ist“, so Jörg Schlothauer weiter.

Mit acht Ja- und sechs Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung passierte ein Antrag der CDU-Fraktion das Kommunalparlament, der vorsieht, durch die Verwaltung eine Übersicht zu beantragten, erhaltenen und versagten Fördermittel seit 2019 zu erstellen. Da die Fördermittellandschaft immer komplexer werde, sei die Übersicht nötig, um alle möglichen Förderprogramme zum Vorteil der Gemeinde auszunutzen, begründete die 1. Beigeordnete Ulrike Jary (CDU). Einen zu hohen Aufwand sieht Enrico Gruhl (Bündnis W.-F.). „Es ist doch alles im Haushalt aufgeführt“, sagte er.