Unions-Politiker fordern für Wartburgkreis Rückkehr der Kitas zum Normalbetrieb

Die Landtagsabgeordneten Martin Henkel und Marcus Malsch (beide CDU) fordern die Rückkehr zum Normalbetrieb in den 86 Kindertageseinrichtungen des Wartburgkreises. „Die aktuelle Betreuungssituation in den Kindergärten und Grundschulen ist für Eltern und für 5369 Kinder keineswegs zufriedenstellend. Nach wie vor sind die Betreuungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt“, so Henkel. „Ich unterstütze die Forderung des Landtagsfraktion voll und ganz: Der Rechtsanspruch auf eine zehnstündige Betreuung auch im Wartburgkreis muss spätestens zum 1. August wiederhergestellt werden“, sagte Malsch. Auch die Probleme bei der Rückerstattung der Elternbeiträge und bei anfallenden Stornierungskosten für Klassenfahrten müssten dringend und für alle praktikabel gelöst werden.