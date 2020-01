Unsichtbare Temporeduzierung

Viele Fußgänger, die täglich in der Hospitalstraße über den Fußgängerüberweg laufen, haben die Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h sicher begrüßt. Nicht wenige hatten in der Vergangenheit die leidliche Erfahrung gemacht, dass vor ihnen ein Auto darüber bretterte und nicht auf die Anhaltepflicht achtete. Im schlimmsten Fall passierten hier Unfälle, Menschen wurden verletzt.

Seit einigen Monaten gilt wie in umliegenden Straßen Tempo 30. Aber irgendwie scheinen das nur wenige Autofahrer tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. Das ist kein genereller Vorwurf an sie. Die Tempo-30-Zone nehmen viele gar nicht wahr, da die Beschilderung in dieser wie auch den anderen betroffenen Straßen eher sparsam, wenn sicher gesetzlich gedeckt, ist. Und sie ohnehin schon bei dem Verkehr dort mit Bus- und Fahrradverkehr gut aufpassen müssen, damit es nicht zu brenzligen Situationen kommt.

Fakt ist, derzeit hält sich der Großteil der Autofahrer nicht an Tempo 30 in der Hospitalstraße, außer, wenn sie ohnehin im Stau stehen. Da wird gedrängelt, wenn der Vordermann sich an die Reduzierung hält, bisweilen sogar gehupt. Vielleicht, so ein kleiner Tipp an die Verkehrsbehörde der Stadt, wäre eine aufgemalte 30 hier die effektivere Variante.