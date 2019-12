Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterirdische Müllbehälter sind erneuert worden

Die Idee ist gut: Müllbehälter unter der Erde verstecken. Eisenach hatte sich an drei Standorten für diese Lösung entschieden, auf der Ostseite der Georgenkirche am Markt, am Schiffsplatz und Jakobsplan. Doch die Container sind inzwischen verrostet und müssen ausgetauscht werden.

Vier Behälter sind am Donnerstag am Markt und drei am Schiffsplatz erneuert worden. Die Arbeiten am Markt erfolgten noch rechtzeitig, damit dort am Wochenende der Verkauf von Weihnachtsbäumen beginnen kann.

Die Kosten für die neuen Unterflurcontainer betragen rund 40.000 Euro. Die Mittel werden über das Duale System Deutschland (DSD) bereitgestellt. Erst wenn DSD weitere Gelder zusagt, können als Nächstes die Container am Jakobsplan ausgetauscht werden.