Eisenacher und Freunde kämpfen für den Erhalt der Wartburgesel

Verwaist ist die Eselstation am Fuße der Wartburg. Betreiber Michael Hölzer hat aufgegeben.

„Mir ist es ein Herzensbedürfnis“, sagt Monika Weil. In ihrer Freizeit sammelt die Service-Assistentin eines Eisenacher Autohauses Unterschriften für den Erhalt der Eselstation am Fuße der Wartburg. Manche fragen sie, was sie davon habe. Ganz viel, sagt sie, wenn die Tradition erhalten bleibt.