Valley wirft das Handtuch, Gieß steht vor der Rückkehr

Die Sitzung des Gemeinderates Wutha-Farnroda am Donnerstag wird ohne Martin Valley (40), den bisherigen Vorsitzenden der stärksten Fraktion Bündnis für Wutha-Farnroda stattfinden. Vor wenigen Tagen hat Valley der Verwaltung mitgeteilt, dass er sein Mandat niederlegt. Er tat dies ohne Angabe von Gründen.

„Ich muss verschiedene Dinge in meinem Leben ändern, habe aus Gründen, die ich keinem erläutern muss auch andere Aufgaben bis auf die Arbeit im Sportverein ad acta gelegt“, sagt Martin Valley auf Anfrage. Vermutungen, er würde sich nun auf eine erneute Kandidatur als Bürgermeister vorbereiten, erteilt er eine klare Absage. „Die Kommunalpolitik ist für mich definitiv kein Thema mehr“, sagt der Banker. Seit seiner Bürgermeisterkandidatur 2014 war Valley einer der Motoren der Fraktion und auch mal schärfster Kritiker von Bürgermeister Torsten Gieß (parteilos).

In ein bis zwei Wochen will Torsten Gieß zurück im Rathaus sein

Der seit Monaten erkrankte Gieß hat gegenüber unserer Zeitung angekündigt, dass er in ein, zwei Wochen, wenn alles gut geht, auf seinen Amtsstuhl zurückkehrt. „Es hat jetzt die längste Zeit gedauert“, so Gieß. In der Sitzung am Donnerstag soll unter anderem der Haushalt der Gemeinde Wutha-Farnroda verabschiedet werden. Es war keine einfache Sache, den Etat auf die Beine zu bringen, sagt der Erste Beigeordnete und Stellvertreter Jörg Schlothauer (für die CDU). Gieß selbst hat sich im Krankenstand völlig aus der Verwaltung herausgenommen – „Krank ist krank“ – und vom Haushalt keinerlei Kenntnis. Dieses Papier haben die Beteiligten alleine auf den Weg gebracht. Es ist eine glückliche Fügung, dass Jörg Schlothauer als Gastronom zeitlich flexibler ist als viele andere Angestellte und die Aufgabe in der Verwaltung somit gut bewältigt. Gieß ist seinem Stellvertreter für dessen Engagement seit Monaten auch enorm dankbar.

„Ich stecke jetzt natürlich in vielen Dinge tiefer in der Materie und kann viele gemeindliche Aufgaben auch besser einordnen“, sagt der Erste Beigeordnete. Dass die Causa Gieß im Ort immer wieder auch hinter vorgehaltener Hand mit Vorbehalten diskutiert wird, ist für Schlothauer teils unverständlich. „Es gibt auch den Privatmenschen Gieß“, stellt sich sein Stellvertreter schützend vor den lange erkrankten Bürgermeister.

Bündnis wird Haushalt vermutlich die Zustimmung versagen

Der Verwaltung attestiert Enrico Gruhl, designierter Nachfolger Valleys im Gemeinderat, bei der Erstellung des Haushalts keine optimale Arbeit, unter anderem weil man 90.000 Euro Einnahmen schlichtweg vergessen habe. Das Bündnis werde den Etat unter jetzigen Gesichtspunkten ablehnen, auch wegen der gestiegenen Personalkosten. Auch deshalb kommt der Etat mit einer Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer auf 470 beziehungsweise 420 von Hundert daher.

„Mit diesen Steuern stehen wir im Wartburgkreis ganz weit oben“, gibt Gruhl zu bedenken. Er erinnert an das Versprechen einiger Parteien im Zuge der jüngsten Wahl, keiner Steuererhöhung zuzustimmen.

Der Rückzug von Martin Valley aus dem Gemeinderat kam auch für die Mitglieder des Bündnisses überraschend. In der Sitzung am Donnerstag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Danny Fischer als Nachrücken für Valley vereidigt. Gruhl wird dann als neuer Fraktionsvorsitzender in den Ring steigen.

Bürgermeister Torsten Gieß verfolgt das Geschehen derweil noch mit großem Abstand aus dem Krankenstand und mit der nötigen Distanz. Er müsse und werde sich die Zeit geben, um wieder fit und fähig zu werden und nicht schon nach kurzer Zeit schon wieder den Dienst quittieren zu müssen. Im Dezember steht der Gemeinde Wutha-Farnroda dann die Neuwahl des Bürgermeisters ins Haus. Wer dann seinen Handschuh in den Ring wirft, muss sich erst noch zeigen.