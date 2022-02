Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus an einem Kindergarten in Bad Salzungen (Symbolfoto).

Vandalen wüten an einem Kindergarten in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Nicht nur Duschen und den Zaun beschädigten unbekannte Täter an einem Kindergarten in Bad Salzungen.

Eine Spur der Verwüstung haben unbekannte Täter an einem Kindergarten in Bad Salzungen hinterlassen. Laut Polizei randalierten sie zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf dem Gelände in der Straße der Einheit. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 3000 Euro.

Demnach rissen der oder die Täter unter anderem die Außenduschen aus ihrer Verankerung. Dadurch wurden auch die Anschlüsse in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem klauten sie die Duschstangen und ramponierten einen Streubehälter. Auch vor dem Zaun machten sie nicht halt. Die Polizei ermittelt. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 036955510 melden.