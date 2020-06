Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vater und Sohn Blume bei der German Blues Challenge

Nun steht es fest. Die beiden Eisenacher Blues- und Jazzmusiker Alexander und Maximilian Blume sind dank vieler Stimmen beim Online-Voting für die diesjährige German Blues Challenge am 12. September in Eutin qualifiziert. Der German Blues Award ist die höchste Ehrung für Bluesmusiker in Deutschland und wird seit 2010 vom Verein Baltic Blues in verschiedenen Kategorien vergeben.

In diesem Jahr waren Alexander und Maximilian Blume sowohl in der Kategorie Solo/Duo als auch für die German Blues Challenge nominiert. Alexander Blume: „Es ist eine große Ehre für uns und ein großer Erfolg, denn der Weg dorthin führte über eine Vorauswahl durch Fachjournalisten, Veranstalter und Produzenten.“ Acht Bands kamen ins Online-Voting, qualifiziert haben sich neben Vater und Sohn Blume auch Bad Temper Joe, die Michael Oertel Band, Muddy What? und Steve Baker & the Live Wires.

Alexander und Maximilian werden gemeinsam mit dem italienischen Bluesgitarristen Mauro Pandolfino, der Dresdner Bassistin Sina Rien und dem deutschen Top-Schlagzeuger Heiko Jung in einem 30-minütigen Programm um den Challenge-Sieg spielen. Alexander Blume: „Eine reizvolle Aufgabe, denn der Sieger darf an der International Blues Challenge 2021 in Memphis (USA) und am Bluesfestival Eutin 2021 teilnehmen.“

Wer am 12. September in Eutin dabei sein will, kann sich bei Alexander Blume melden. Es gibt eine größere Anzahl Freikarten. Email: musikschule.blume@t-online.de