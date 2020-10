Veranstalter hält an Zeitplan für Eisenacher Weihnachtsmarkt fest

Henry Arzig will als Veranstalter des Eisenacher Weihnachtsmarktes am bisher vorgelegten Programm- und Zeitplan festhalten. Der Weihnachtsmarkt soll in am 13. November mit dem traditionellen Stollenanschnitt starten und bis 22. Dezember jeweils montags bis samstags ab 10.30 Uhr sowie an den Adventssonntagen ab 11.30 Uhr geöffnet sein. Vom zweiten bis vierten Adventswochenende lädt der Posaunenchor Eisenach zum traditionellen Adventsblasen vom Schlossturm ein. Am Nikolaustag verteilt der Nikolaus kleine Geschenke. Regelmäßig werde der Weihnachtsmann auf dem Marktplatz zu Gast sein, so Arzig.

Rund 30 Aussteller sollen alles anbieten, was zum Advent und zum Weihnachtsfest gehört. Darunter sind Schnitzkunst aus dem Erzgebirge, Baumschmuck, Kerzen, Keramik, Mineralien, weihnachtliche Floristik, Weihnachtsbäume, handgearbeiteter Schmuck, Glaswaren, Holzspielzeug, Gewürze und vieles mehr. Traditionell werden zahlreiche Aussteller aus Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn, Frankreich, Irland, Österreich und den Niederlanden vertreten sein. Auch für weihnachtliche Leckereien sei gesorgt. Glühwein, Thüringer Spezialitäten vom Grill und aus der Pfanne werden ebenso angeboten wie Schmalzkuchen, Nüsse, Mandeln, Backwaren, kandierte Früchte, Crêpes, Waffeln, Kartoffelpuffer, Germknödel, Churros, Panini, Hand- und Knoblauchbrot, Langos, Baumstriezel und mehr. Für die Jüngsten gibt es dieses Jahr wieder eine Kindereisenbahn, ein Kinderkarussell und das beliebte Entenangeln. Natürlich sind auch die bekannten Märchenszenen der Gebrüder Grimm geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird der Marktplatz wird komplett eingezäunt. Es soll getrennte Ein- und Ausgänge geben. Die seien ausschließlich im Bereich Karlstraße/Markt geplant. Der Eintritt bleibt frei. Allerdings dürfen maximal 800 Besucher auf den Platz. Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter und Unterbindung von Ansammlungen und Warteschlangen besonders an den Ständen und den Toiletten sind vorgeschrieben. Es wird keine beheizten Gastronomieeinheiten mit Restaurantcharakter geben. Es wird kein Bühnenprogramm, dafür weihnachtliche Musik auf dem gesamten Markt geben.