Verband möchte wieder stärker ins Leitungsnetz investieren

Aufgrund der Corona-Pandemie weichen Verbandsmitglieder aus Eisenach, Seebach, Ruhla, Wutha-Farnroda, Krauthausen, Creuzburg, Treffurt und Hörselberg-Hainich in den großen Saal vom „Klostergarten“ in Creuzburg aus.

Ohne größere Diskussion verabschiedeten die Mitglieder des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) am Montagabend im Creuzburger Klostergarten einstimmig die Änderungen der Gebührensatzungen zur Wasserversorgung und zur Entwässerung. An den Gebühren schraubten die Verbandsräte nicht, diese bleiben für den Verbraucher weiterhin stabil. Die Änderungen regte das Landesverwaltungsamt unter anderem aufgrund kaufmännischer Rundungsdifferenzen an. Die in wenigen Passagen geänderten Satzungen ermöglichen ferner Feststellungsbescheide für abgelesene Werte auf gewechselten Wasserzählern sowie für Niederschlagsflächen.