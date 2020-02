Eisenach / Leipzig. Die Polizei hat am Dienstag in Leipzig und Eisenach Wohnungen und ein Nagelstudio durchsucht. Es geht um den Verdacht, dass illegal eingeschleuste Ausländer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verdacht auf Schleuser: Polizei-Durchsuchungen in Eisenach

Die Bundespolizei durchsuchte am Dienstag erneut Wohnungen und Gewerbeobjekte in Eisenach und Leipzig.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern richten sich nach Aussagen der Bundespolizei gegen einen in Leipzig wohnenden 45-jährigen Vietnamesen. Diesem wird vorgeworfen, in einem von ihm betriebenen Nagelstudio Personen zu beschäftigen, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten.

Nagelstudio und Wohnungen in Eisenach durchsucht

In Verdacht geriet der Mann durch Kontrollen des Hauptzollamtes Erfurt in einem Nagelstudio in Eisenach im vergangenen Jahr. Dazu hatte die Bundespolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern übernommen.

Ziel der Durchsuchungen am Dienstag waren die Wohnung des Beschuldigten in Leipzig und ein dort befindliches Gewerbeobjekt sowie ein Nagelstudio und zwei Wohnungen für Angestellte in Eisenach. Die Beamten stellten mehrere Mobiltelefone und Geschäftsunterlagen sicher. Diese werden ausgewertet, die Ermittlungen dauern an.