Thomas Erdmann, Klassenlehrer der Klasse 7, unterstützt tatkräftig bei der Baumpflanzaktion an der Regelschule Wutha-Farnroda.

Verein aus Jena pflanzt Bäume an Regelschule Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda. Der Verein Kindersprachbrücke initiiert eine Baumpflanzung an der Regelschule Wutha-Farnroda.

Mit einem von der 5. Klasse gesungenen Lied und mehreren Gießkannen Wasser wurde die Sommerlinde begrüßt, die auf dem Areal der Regelschule Wutha-Farnroda gepflanzt wurde. Warme Worte fanden sowohl Schulleiterin Heike Heilwagen als auch Wolfgang Bitter als Vertreter des Vereins Kindersprachbrücke Jena. Die Regelschule ist Kooperationspartner des Vereins, der solche Bäume an insgesamt 20 Schulstandorten in Thüringen pflanzt.

Der Verein Kindersprachbrücke feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und initiierte die Baumpflanzaktion als Zeichen für nachhaltige Entwicklung, denn Bildungschancen sind wie Bäume – sie müssen wachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Unterstützt wird die Aktion von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Umweltministerium durch Fördermittel.

Als Partnerin der Kindersprachbrücke leiste die Regelschule Wutha-Farnroda einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit. Rund um die Themen Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Teilhabe an Bildung werden dort Akzente gesetzt. So arbeiten in der Schule neben den Pädagogen eine Schulsozialarbeiterin, zwei Lerncoaches sowie zwei Team-Lehrerinnen der Kindersprachbrücke.