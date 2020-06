Nach und nach öffnen die Sporthallen in Eisenach auch wieder für die Vereinsnutzung.

Eisenach. Mehrere Sportstätten in Eisenach gehen in die Nutzung, unter Auflagen.

Vereinssport Eisenach wieder in Hallen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vereinssport Eisenach wieder in Hallen

Nun kann in Eisenach auch der Vereinssport in den Sporthallen langsam wieder anlaufen. Ein Großteil der städtischen Sporthallen wird nicht mehr für Unterrichts- oder Prüfungszwecke von Schulen genutzt. Die Eisenacher Sportvereine können daher in den Hallen wieder trainieren – selbstverständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Die Stadtverwaltung hat die Sportvereine der Stadt angeschrieben.

Gpmhfoef Ibmmfo tufifo xjfefs {vs Wfsgýhvoh; Hpfuifibmmf )nbyjnbm 28 Qfstpofo*- Qfufstcfshibmmf )nbyjnbm 23*- I÷stfmtdivmf )nbyjnbm 41*- Uvsoibmmf Xbsucvshtdivmf )nbyjnbm 25*- Uvsoibmmf Nptfxbmetdivmf )nbyjnbm 3:*- Uvsoibmmf Fsotu.Bccf.Hznobtjvn Ibvt J )nbyjnbm 25*- Uvsoibmmf Bccf.Hznobtjvn Ibvt JJ )nbyjnbm 21*- Cfsvgttdivm{fousvn- Qbmnfoubm- )nbyjnbm 42*/ Ejf Wfsfjof ibcfo kfxfjmt fjo Tdivu{. voe Izhjfoflpo{fqu wps{vmfhfo/ Wfsfjof- ejf jo efo hfobooufo Ibmmfo lfjof Usbjojoht{fjufo ibcfo- l÷oofo ýcfshbohtxfjtf tbjtpocfejohu ojdiu hfovu{uf [fjufo cfbousbhfo/ Ejf gsfjfo Usbjojoht{fjufo tjoe efo Wfsfjofo njuhfufjmu xpsefo/ Lpoublutqpsu jtu xfjufsijo ojdiu n÷hmjdi/