Verkehrssicherheitstag am Samstag in Eisenach

Eisenach. Verkehrswacht Wartburgkreis am Museum „Automobile Welt“.

Die Verkehrswacht Wartburgkreis lädt an diesem Samstag, 6. Mai, von 10 bis 15 Uhr zu einem Verkehrssicherheitstag in Eisenach ein. Unter dem Motto „Sicher unterwegs in Thüringen“ finden sich hinter dem Museum „Automobile Welt“ verschiedene Aktionsstände wie Motorradsimulator, Gurtschlitten, Rauschbrillenparcours, Infostand mit Quiz und ein Reaktionstest.

Die Veranstaltung ist eingebettet in den Motorrad-Aktionstag vom Tüv Thüringen. Teilnehmen können Besucher aller Altersgruppen, heißt es in der Ankündigung. Die Gäste können so praxisnah erleben, was passiert bei einem Unfall, wie wirkt der Sicherheitsgurt, wie kann ich mein Kind schützen oder wie wirkt sich Alkohol am Steuer eines Fahrzeugs aus.