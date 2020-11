Eine 79-jährige Fahrerin steuert ihr Auto auf die Gegenspur. Dort kollidiert der Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer unverletzt bleibt. Während die Seniorin mit Verdacht auf eine Schädelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert wird. Der Unfall hat sich am 23. Oktober am so genannten Roten Kopf zwischen Creuzburg und Ifta, ereignet.

Die Zahl der Unfälle, an denen Menschen im Alter von 65 plus beteiligt sind, steigt seit mehreren Jahren. Darauf hat am Montag der Leitende Polizeidirektor Günther Lierhammer aufmerksam gemacht. Nicht immer sind Senioren die Verursacher, aber ihre schuldhafte Beteiligung wächst.

Waren 2015 im Bereich der Polizeidirektion Gotha noch 2,4 Prozent der über 65-Jährigen als Verursacher von Unfällen ermittelt worden, so stieg deren Anteil im letzten Jahr auf 15,7 Prozent. „Senioren sind unsere Zielgruppe, ebenso wie junge Fahrer“, sagt Lierhammer.

Fahrsicherheitstraining kann ein nützliches Geschenk sein

Da werden Fehler beim Einordnen in den fließenden Verkehr gemacht, beispielsweise, wenn aus Grundstücken auf die Straße aufgefahren wird. Oder der Senior am Steuer hält das Rechtsfahrgebot nicht ein und hält zu geringen Sicherheitsabstand. Auch das Nichtbeachten der Vorfahrt ist ein häufiger Fehler bei den über 65-Jährigen. Beim Wenden oder Rückwärtsfahren werden oft andere Verkehrsteilnehmer oder mögliche Hindernisse übersehen. Auch werden eigene körperliche oder geistige Fähigkeiten überschätzt.

Die Folgen sind zum Teil dramatisch, wie das Beispiel eines 74-Jährigen zeigt, der am 28. April in Gotha-Sundhausen auf einem Rasenmähertraktor die Gleisanlage der Straßenbahn überqueren wollte und die herannahende Bahn übersehen hat. Er ist beim Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Neun Tage nach einem Unfall ist auch ein 69-Jähriger verstorben, der am 5. Mai in Marlishausen im Ilm-Kreis mit dem E-Bike von einem Feldweg auf eine Straße aufgefahren und dort mit einem Pkw kollidiert ist.

„Jeder sollte sich selbst überprüfen, ob er noch fahrtüchtig ist“, bittet Günther Lierhammer um „Einsicht und Vernunft“.

Dass sich Senioren durchaus ihres schwindenden Seh-, Hör und Reaktionsvermögens bewusst sind, bestätigt Ina Schneider von der Verkehrswacht Wartburgkreis. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sämtliche Angebote, die sich an über 65-Jährige wenden, sehr gut besucht sind. Dazu gehören Aktionstage unter dem Motto „Mobil bleiben“ oder Verkehrsteilnehmerschulungen. Sehr gut nachgefragt sind außerdem Rundkurse, innerhalb derer verschiedene Stationen zu bewältigen sind wie Einparken, Umfahren von Hindernissen oder Erste Hilfe. Aber in diesem Jahr ist bis auf eine Veranstaltung alles ausgefallen – wegen der Corona-Pandamie.

Die Polizei hatte ab der kommenden Woche in Eisenach und der Umgebung Kontrollen geplant, bei denen das besondere Augenmerk auf älteren Fahrern gelegen hätte. Doch auch diese fallen wegen der aktuellen Situation aus.

Dennoch wird auf verschiedene Möglichkeiten aufmerksam gemacht, wie Unfällen vorgebeugt werden kann. Regelmäßige Gesundheitschecks werden empfohlen, unter anderem beim Augenarzt oder Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Insbesondere wer unter chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck leidet, sollte regelmäßig prüfen, welche Wirkungen seine Medikamente auf die Fahrtüchtigkeit haben.

Moderne Sicherheitssysteme gehören heute in jedes Fahrzeug. Doch die Frage ist, ob die Senioren diese tatsächlich kennen und anwenden. Und: Ein Fahrsicherheitstraining kann ein nützliches Geschenk sein, ebenso wie ein Fahrradhelm. Immer öfter sind ältere Menschen mit E-Bikes unterwegs, deren Geschwindigkeit sie nicht bis zum Äußersten austesten sollten.

Bei der Fahrerlaubnisbehörde kann auch ein Antrag gestellt werden, die Mobilisierung auf weniger PS oder auf bestimmte Strecken – etwa zwischen Wohnung und Einkaufszentrum – einzuschränken. Darauf weist Marco Kormann von der polizeilichen Beratungsstelle hin: „Behörden sind beratende Partner“.