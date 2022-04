Verkehrsunfall in Immelbron: Radler missachtet Vorfahrt eines Autos

Immelborn. Nachdem der Radler die Vorfahrt missachtete, stellte ihn der Autofahrer zur Rede. Daraufhin kam es zur Kollision.

Am Samstag ist es in Immelbron zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 42-jähriger Autofahrer und ein 39-jähriger Radfahrer befuhren gegen Mittag die Breitunger Straße in Richtung Hauenhof. Der Radler missachtete auf Höhe der abknickenden Vorfahrtsstraße die Vorfahrt des Autofahrers. Daraufhin überholte der 42-Jährige den Radfahrer am Ortsausgang und stellte ihn durchs geöffnete Beifahrerfenster zur Rede.

Währenddessen kollidierten das Rad mit dem Auto, sodass der Radfahrer stürzte und sich laut Polizei leicht verletzte. Beide Beteiligten machten im Anschluss unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei dem Autofahrer positiv auf Cannabis. Somit musste der 42-Jährige die Polizeistreife zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Anzeige eingeleitet.

