Verkehrsunfallflucht in Thal

Thal. Die Polizei Eisenach konnte am zweiten Weihnachtsfeiertag eine unfallflüchtige Autofahrerin ermitteln und überführen.

Am 26. Dezember beobachte ein Zeuge gegen 20 Uhr in Thal, wie ein Pkw beim Einparken mit einem anderen Pkw kollidierte. Die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es bei der Kollision zu Schäden an beiden Fahrzeugen kam. Die Fahrerin konnte ermittelt werden und ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, so die Polizei.