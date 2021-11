Verletzte bei Unfällen - Einbruch in Bar

Eisenach. Das meldet die Polizei für Eisenach und den Wartburgkreis

Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwochabend kam es in Gerstungen an der Kreuzung Berkaer Allee/Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben kollidierte hier ein 37-jähriger Autofahrer beim Abbiegen mit dem Auto eines 25-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt.

Einbruch in Bar - Zeugensuche

Am Mittwochvormittag stellte der Besitzer einer Bar in der Alexanderstraße in Eisenach den Einbruch in ebendiese fest. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte eine Fensterscheibe zerstört, um in das Innere der zu gelangen. Entwendet demnach wurde unter anderem Tabak. Das Beutegut wird mit ungefähr 1000 Euro beziffert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer: 0263731/2021) entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bereits am Mittwochmorgen kam es auf der B19 zwischen der Anschlussstelle Eisenach-Mitte und Eisenach-Weststadt zu einem Verkehrsunfall. Beim Einbiegen in die Abfahrt Eisenach-Mitte, kam nach Angaben der Polizei ein 82-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.