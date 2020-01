Einsatz der Berufsfeuerwehr in einer Eisenacher Pizzeria am Karlsplatz.

Vermeintliches Feuer in Eisenacher Pizzeria

Zu Beginn des Feierabendverkehrs kam es Dienstagnachmittag zu Behinderungen wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Alexanderstraße sowie am Karlsplatz. Die Berufsfeuerwehr war ausgerückt, weil ein Brand in der Pizzeria „Michelangelo“ in der Leitstelle gemeldet worden war.

Brandmeldung stellt sich als Fehlalarm heraus

Diese Meldung war offensichtlich falsch, wie sich wenige Minuten nach Ankunft herausstellte. Nach Angaben mehrerer Augenzeugen sollte sich stinkender Qualm vom Schornstein in einem Hinterhaus in Höhe der Alexanderstraße 7 gebildet haben. Doch ein Feuer war nach mehreren Begehungen nicht zu erkennen. Wegen des Einsatzes wurde kurzzeitig der Verkehr ab Bäcker Nahrstedt in die Querstraße umgeleitet.