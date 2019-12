Verschwundene Märchen beim Wandern wiedergefunden

Bei einer Wanderung vom Steinbruch in Wutha bis zum Berggasthof „Kleiner Hörselberg“ fanden Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern mehrere, aus dem Märchenbuch verschwundene, Erzählungen wieder.

Trotz düsterer Regenwolken am Himmel hatten sich zahlreiche Eltern und Großeltern mit Kind und Kegel auf den Weg gemacht, um auf dem 1,5 Kilometer langen Aufstieg am Kleinen Hörselberg auf den Spuren der Gebrüder Grimm zu wandern. Das freute natürlich die Veranstalter, Mitglieder des Vereins Hörselberggemeinde, sehr. Seit mehreren Jahren veranstalten sie die Märchenwaldwanderung, bei der die Mitwirkenden in feenhafte Gewänder schlüpfen und die Kinder erraten müssen, um welches Märchen es sich handelt. Bei richtigem Ergebnis erwartet die Rätsel-Teilnehmer eine süße Überraschung.

Verlorene Märchen wiederentdecken

Diesmal ging es sogar auf Spurensuche, denn dem Märchenerzähler, der am Fuße des Weges wartete, waren die Geschichten aus dem Buch verloren gegangen. Günter Skibbe, der in diese Rolle geschlüpft war, hielt sozusagen ein leeres, dickes Märchenbuch in der Hand, dessen Inhalt gesucht werden musste. „Rumpelstilzchen“ war dann gleich einmal der erste Hinweis, den die Kinder natürlich schnell erraten hatten.

Es folgten viele andere Grimmsche Figuren aus „Tischlein deck dich“ oder „Rotkäppchen“, das allerdings aus Krankheitsgründen ohne den bösen Wolf die Wanderer begrüßte. Auch die Knusperhexe aus „Hänsel und Gretel“ musste aufgrund der Witterung improvisieren und hatte ihre Lebkuchen im modernen Mobil dabei, statt als Knusperhäuschen auf Pappmaché. Natürlich durften weder „Frau Holle“ noch der „Froschkönig“ oder der „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ fehlen.

Am Ende des Weges wartet der Weihnachtsmann

Rund zehn Stationen gab es zu bewältigen, ehe am Ende des Weges der Weihnachtsmann mit seinem mit kleinen Präsenten gefüllten Sack wartete, unter dessen Kostüm sich wie immer der Chef des Vereins, Hans-Joachim Saalfeld, versteckte. Die Wirtin des Berggasthofes sorgte für einen kleinen Imbiss und Punsch vor dem Gasthaus, aber auch drinnen, was der eine oder andere Besucher gern nutzte.