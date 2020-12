Thomas Breidenbach steht als Geschäftsführer St.-Georg-Klinikum in Eisenach vor einem Schema des Klinik-Terrains. Er betont, keiner muss Angst haben, im Klinikum nicht behandelt zu werden,

50 Mitarbeiter ausgefallen: Versorgung im St.-Georg-Klinikum in Eisenach aber gesichert

Trotz ansteigender Infektionszahlen in der Wartburgregion und eigener Corona-Fälle in der Belegschaft können alle notwendigen Eingriffe im St.-Georg-Klinikum in Eisenach weiter erfolgen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog