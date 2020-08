Versorgung mit Blutkonserven im Wartburgkreis ist gefährdet

Die Hitzewelle und die Ferienzeit in Verbindung mit der Corona-Pandemie verhindern momentan eine regelhafte Versorgung der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Suhler Blutspendedienstes hervor, der auch in der Wartburgregion aktiv ist und in Eisenach eine Plasmaspendestation betreibt.

Weniger Spender durch Urlaubszeit und Hitze

Der hohen Nachfrage an Blutpräparaten könne nicht nachgekommen werden, weil viele Spender in den Erholungsurlaub aufgebrochen sind und die verbleibenden Spendewilligen den bei dieser Hitze zugegebenermaßen mühevollen Weg zur Blutspende nicht antreten.

Die Blutkonserven wurden auch knapp, weil wegen der Pandemie noch immer Spendetermine abgesagt oder auf später verschoben werden. Besonders trifft das auf Termine in Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu.

Krankenhäuser haben wieder mehr Bedarf an Blutkonserven

Die Aufnahme des Regelbetriebs in Krankenhäusern – wie vor der Pandemie – und der damit verbundene Anstieg des Blutbedarfs durch vermehrte Operationen, die verschoben worden waren, bringt den Blutspendedienst an seine Kapazitätsgrenze.

Daher appelliert er an alle Menschen ab 18 Jahren, eine Vollblutspende zu leisten, sofern das gesundheitlich möglich ist.

Die Öffnungszeiten des Blut- und Plasmaspendezentrums Eisenach sowie aktuelle mobile Blutspendetermine gibt es auf www.blutspendesuhl.de, auf Facebook oder unter Telefon: 03681/37 30.