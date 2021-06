Verstärkung in der BVMW-Geschäftsstelle in Eisenach

Eisenach. Wegen der Corona-Auswirkungen gibt es viel zusätzliche Arbeit, heißt es vom Verband Mittelständische Wirtschaft.

Heike Schneider, ehemalige Leiterin des Kaufhauses Schwager, und Angela Krah, bisher Vertriebsleiterin bei Phoenix Mecano in Wutha-Farnroda, sind seit Juni Mitarbeiterinnen in der Regionalgeschäftsstelle des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Eisenach. „Die hoffentlich überstandene Pandemie hat gerade den mittelständischen Unternehmen viel zusätzliche Arbeit gebracht. Die personelle Verstärkung ist dringend notwendig, um unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, so BVMW-Geschäftsstellenleiter Gerhard Schneider.