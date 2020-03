Verwaltung macht Skatepark Eisenach dicht

Die Nachricht aus der Stadtverwaltung erreichte den Vorstand der Rollgemeinde Eisenach um Danny Gratz am Freitagmittag unangekündigt und völlig überraschend. Inhalt: Mit Wirkung von Montag bleibt der Skatepark an der Katzenaue geschlossen, ist die Nutzung untersagt. Und das vor dem Start in die neue Rollsaison.

Vor allem der Müll ist der Stadtverwaltung ein Dorn im Auge. Die bauliche Anlage selbst ist intakt, heißt es von der Rollgemeinde. Wie es nun weitergeht, könne Rollgemeindevorsitzender Danny Gratz nicht sagen. Es seien noch viele Dinge ungeklärt. Zudem sei die Kommunikation mit der Stadtverwaltung nicht die beste, so Gratz.

Das Ordnungsamt hatte die Sportstättenverwaltung wegen „Unmengen von ungesichertem Müll (Paletten, Matratzen, unzählige Holzbretter, Glasscherben usw.)“ auf der Anlage eingeschaltet. Darüber hinaus lägen fast jede Woche kaputte Glasflaschen und Pflastersteine auf dem neuen Kunstrasenplatz. Diese würden von der Skateranlage über den Zaun geworfen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Rampenanlage beziehungsweise die Holzgestelle scheinen aus Sicht der Stadtverwaltung ebenfalls in keinem guten Zustand zu sein. Hier ist die Prüfung durch einen Sachverständigen geplant, insbesondere zur Frage, ob die Anlage überhaupt noch sicher ist. Der mit der Rollgemeinde geplante Termin sei noch nicht zustande gekommen, soll aber im Zuge der besagten Prüfung weiterhin angeboten werden.

Vorstand tagte am Freitagabendbei Krisensitzung

Am Freitagabend hatte sich der Rollgemeinde-Vorstand zu einer Krisensitzung getroffen, doch gab es hierbei mehr Fragen als Antworten. Gratz hatte vor Monaten mit der Vereinsführung auch eine Art Baustelle übernommen und die Stadtverwaltung in mehreren Mails auf Probleme an der Anlage aufmerksam gemacht. Doch habe der Verein keine Antwort, keinen Gesprächstermin bekommen, sagt Vorstandsmitglied Alexander Horn. Nun wartet die Rollgemeinde auf Antwort auf die aktuellen Anfragen nach der Schließung. Wie soll es jetzt weitergehen? Viele junge Leute, BMX-Fahrer, Skater, Rollerfahrer nutzen und lieben die Anlage. Das Frühjahr steht vor der Tür.

Viel Andrang Jugendlicher herrscht regelmäßig bei großen Veranstaltungen im Skatepark wie hier 2018. Foto: Jensen Zlotowicz

Am Montag waren Mitarbeiter der Stadtverwaltung damit beschäftigt jenen Unrat in Container zu schichten, den Mitglieder und Mitstreiter der Rollgemeinde in einer Blitzaktion am Wochenende vor den Skatepark getragen hatten. Vor der Entsorgung dieses Holz- und Metallmülls waren schon zahlreiche Säcke mit Restmüll von der Anlage geschafft worden, berichteten die städtischen Mitarbeiter.

Mehrere Anzeigen des Vereins verliefen ergebnislos

Die von der Rollgemeinschaft seit Jahren betriebene Anlage leidet seit Jahren unter Vandalismus und Sachbeschädigung. Nach Aussagen des Nachbarvereins gelangen Unbefugte über deren Gelände auf die Skatebahn. „Seit zehn, fünfzehn Jahren wird Müll auch von außen in die Anlage getragen, werden Zäune überklettert Lagerfeuer gemacht“, weiß Rollgemeinde-Vorstand Alexander Horn. Über einen längeren Zeitraum gab es ein großes Loch im Zaun, das war freilich eine Art Einladung für Fremde. Mittlerweile ist der Zaun repariert. Jedes Jahr habe die Rollgemeinde ein bis zwei Anzeigen bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt – ohne ein Ergebnis.

Im September vergangenen Jahres hatte die Rollgemeinde Eisenach den Saisonabschluss mit einer Veranstaltung auf der Anlage lebhaft ausklingen lassen. Seither war kaum Betrieb dort, war die Anlage abgeschlossen, aber unbeaufsichtigt. Ohne ein schlüssiges Sicherheitskonzept, sagen die Experten, würden sich Zustände wie jetzt und zuvor immer wiederholen.