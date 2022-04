Verwöhnte Hasen in Eisenach: Premiere im Theater am Markt

Eisenach. Zuschauer im Alter ab zehn Jahren sind eingeladen, sich das Stück „Planet der Hasen“ im Theater am Markt anzusehen.

Das Stück „Planet der Hasen“ von Tina Müller hat am Sonnabend, 23. April, 19.30 Uhr, Premiere im Theater am Markt (TAM). Das Stück richtet sich an Menschen ab 10 Jahren.

Wie der Titel bereits verrät, geht es um zwei Hasen. Diese sitzen an ihren hypermodernen Luxuspools und lassen es sich gut gehen. Sie haben alles, was sie brauchen, und können sich zusätzlich alles kaufen, was sie nicht brauchen. Altersgerecht werden die Themen Nachhaltigkeit, Wegwerfgesellschaft und Konsumkritik verhandelt, ohne sich in Schreckensbildern und technischen Details zu verlieren.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um Kartenreservierung wird gebeten, www.theaterammarkt.de oder Telefon: 03691/7409470