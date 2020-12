Viel zu tun im geschlossenen Laden

Malcom Crowson, Chef des Spielwaren- und Souvenir-Ladens am Eisenach Karlsplatz hat Onlinehandel ein zweites Standbein. Da heißt es gerade jetzt viele Pakete zu packen.

Eisenach. Die Zahl der Eisenacher Händler, die auch Internethandel Geld verdienen, steigt in Corona-Zeiten.

Es ist der zweite harte Lockdown, der auch in Eisenach dafür sorgt, dass viele Läden dicht sind. Doch in einigen Geschäften sind zwar die Eingangstüren abgesperrt, aber im Innern leuchtet dennoch Licht. „Vor dem ersten Lockdown werden es wohl fünf Eisenacher Innenstadthändler gewesen sein, dei mit einem zweiten Standbein im Netz zu finden waren, diese Zahl hat sich seitdem verdreifacht“, so Gewerbevereinschef Jo West.