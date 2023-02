Viele Busse nehmen andere Routen durchs Eisenacher Zentrum

Eisenach. Beträchtliche Veränderungen im Busverkehr bringt ein Neubauprojekt an der Alexanderstraße in Eisenach mit sich.

Ab 6. März wird die Alexanderstraße in Eisenach voll gesperrt sein. Stadtauswärts fahrende Buslinien verkehren ab diesem Zeitpunkt ab dem Zentralen Busbahnhof (ZOB) Eisenach über die Schiller- und die Sophienstraße. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Schillerstraße auf Höhe Barmer Krankenkasse eingerichtet.

Stadteinwärts, in Richtung ZOB, verkehren alle Linienbusse über den Markt, Schmelzerstraße, Kleine Löbergasse und Karlsplatz. Die Haltestellen befinden sich am Markt, gegenüber der Georgenkirche, sowie am Karlsplatz auf Höhe von des Imbisses Subway. Ausgenommen sind Linien 3, 33 und 190. Diese werden unverändert an der Haltestelle Karlsplatz bedient.

