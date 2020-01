Peter Rossbachs Anmerkungen zur Woche in Eisenach und Wartburgkreis.

Peter Rossbach über gute Vorsätze und eine politische Sitzung, die sich auf angenehme Weise mit dem Projekt „Tor zur Stadt“ in Eisenach befasste.

Viele Fragen und Kekse

Sind da gute Vorsätze im Spiel? Wenn ja, dann bitte durchhalten. Man ist es aus Eisenach ja nicht immer gewohnt, dass es in Gremiumssitzungen relativ entspannt, unaufgeregt, mal einfach so um die Sache geht. So aber fiel die gute Anregung von Jonny Kraft (Chef des Ausschusses für Stadtentwicklung), eine Sondersitzung zum Bebauungsplan 6 mit Schwerpunkt „Tor zur Stadt“ zu machen, diesmal auf fruchtbaren Boden.

Seine löblich zurückgenommene Sitzungsführung trug neben dem guten Willen aller anderen dazu bei, dass durch die Stadt geisternde Gerüchte und Halbwahrheiten über das Bauprojekt entkräftet werden konnten, vor allem aber eine informative Debatte über Inhalte möglich war. Dennoch war nicht alles eitel Sonnenschein. Es wurden kritische Fragen gestellt, zweieinhalb Stunden debattiert. Die Fragen kamen aber diesmal nicht als Waffe gegen den anderen zum Einsatz, sondern in der ursprünglich vorgesehenen Art – als Mittel der Informationsgewinnung. Diese Art der Debatte soll auch in anderen Gremien der Stadt in dieser Woche spürbar gewesen sein. Da war es in einer Sitzung sogar möglich, dass die von einem Mitglied statt des versprochenen Kuchens zum Geburtstag mitgebrachten leckeren Kekse ungeteilten Anklang fanden. Grins. Glückwunsch nachträglich.