So klappt Sport mit dem Baby. Das Angebot ist bei der ersten Messe für junge Familien im St.-Georg-Klinikum vorgestellt worden.

Eisenach. „Eisenach für ein gesundes Kind“ heißt ein Angebot des St.-Georg-Klinikums am Sonnabend. Verschiedene Akteure stellen ihre Angebote vor.

Viele Tipps für junge Familien

Eine Messe für junge Familien findet am Sonnabend, 29. Februar, zum zweiten Mal im St.-Georg- Klinikum Eisenach statt.

Eine Schwangerschaft, die Geburt eines Kindes, die ersten Wochen danach und auch die ersten Lebensjahre sind eine ganz besondere Zeit. Viele Menschen innerhalb und außerhalb des Krankenhauses haben es sich zur professionellen Aufgabe gemacht, Eltern und ihr Kind in dieser Lebensphase zu begleiten. Bei einer Messe werden die verschiedenen Angebote unter dem Motto „Eisenach für ein gesundes Kind“ von 10 bis 13 Uhr vorgestellt.

Es gibt zahlreiche Infostände und Mitmachangebote unter anderem zu Themen wie Erste Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder, Sport in der Schwangerschaft und mit Baby oder zur gesunden Ernährung. Informiert wird außerdem zu einem sicheren Babyschlaf, zur Mundgesundheit für Mutter und Kind oder zu Tragesystemen als Alternativen zum Kinderwagen. Heil- und Hilfsmittel werden vorgestellt. „Wir möchten an diesem Tag alle Akteure, interessierte Eltern und ihre Familienangehörigen zusammenbringen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen“, so Diana Joneitis vom St.-Georg-Klinikum.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Messe „Eisenach für ein gesundes Kind“ am 29. Februar, 10 bis 13 Uhr, im St.-Georg-Klinikum