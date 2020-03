Amt Creuzburg. Bürgermeisterwahl: Nach Rainer Lämmerhirt, Ronny Schwanz und Ralf Pollmeier tritt nun auch Sebastian Bethge an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Kandidaten wollen Amt Creuzburg leiten

Die Bürgermeister- und Stadtratswahl für die seit Jahresbeginn existierende Einheitsgemeinde Stadt Amt Creuzburg steht bevor. Die Kommunalaufsicht am Landratsamt legte als Wahlsonntag den 3. Mai fest. Der SPD-Kreisvorsitzende Maik Klotzbach fordert aber: „In der aktuellen Situation sind die Wahltermine im Frühjahr einfach nicht zu halten – alle Veranstaltungen sind untersagt und somit ein Wahlkampf gar nicht möglich.“ Aufgrund der Corona-Pandemie an dem Wahltermin festzuhalten, wäre nach Maik Klotzbachs Meinung, ein völlig falsches Signal. „Der Termin ist bislang nicht offiziell abgesagt worden – wir warten täglich auf eine Entscheidung“, sagt Carolin Lippold am Donnerstagnachmittag. Bis zur Wahl ist sie vom Landratsamt beauftragt, die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters im Amt Creuzburg zu führen.

Um das Bürgermeisteramt im Ehrenamt bewerben sich der bisherige Bürgermeister der Stadt Creuzburg, Ronny Schwanz (CDU) und der einstige Rathauschef von Mihla, Rainer Lämmerhirt (UWG), die beide aktuell als Ortsteilbürgermeister auftreten. Die SPD schickt einen eigenen Kandidaten ins Rennen – den Creuzburger Unternehmer Ralf Pollmeier.

Seit Mittwoch gibt es noch einen vierten Kandidaten. „Bekräftigt in der Entscheidung haben mich auch zahlreiche Gespräche mit Bürgern aus unserer Stadt und der Region“, sagt Sebastian Bethge (FDP) über seinen Entschluss, als Bürgermeister zu kandidieren. Seiner Ansicht müsse die neue Stadt Innovationsmotor für die ganze Region werden. Er spricht sich ebenfalls für die Verschiebung der Bürgermeister- und Stadtratswahl auf einen späteren Zeitpunkt aus. „Bis Freitag um 18 Uhr können noch Wahlvorschläge im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft in Berka/Hainich eingereicht werden“, erzählt Carolin Lippold.