Vier Verletzte bei Unfall mit drei Autos nahe Eisenach

Neukirchen / Eisenach Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Sonntagmittag gab es auf der Landstraße 1016 zwischen Neukirchen und Mihla ein Unfall mit drei Pkw. Ein BMW und zwei Audi fuhren nacheinander auf der L 1016 aus Richtung Neukirchen kommend, in Richtung Mihla. An der Einmündung zur K4 wollte laut Polizei ein unbeteiligtes Fahrzeug nach links in Richtung Ütteroda abbiegen.

Der 33-Jährige BMW-Fahrer und der 54-Jährige Audi-Fahrer hielten hinter dem Abbiegenden an. Ein 25-Jährige Audifahrer, am Ende der Fahrzeugreihe, bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf die Pkw auf.

Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrer und ein Mitfahrer im Audi leicht verletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher stand bei dem Unfall laut Vortest unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Es folgte eine Blutprobe im Eisenacher Klinikum. Den 25-Jährigen Audifahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

