Vier Verletzte bei Unfall nahe Eisenach

Bei Eisenach kam es am Samstag zu einem Unfall. (Symbolbild)

Am Samstag wurden bei einem Unfall bei Eisenach vier Personen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte ein Autofahrer auf der B 84 zwischen Eisenach und dem Gewerbegebiet Kindel drei vor ihm fahrende Autos überholen. Als er in Höhe des zweiten Pkws war, zog deren Fahrerin ebenfalls nach links und wollte den vor ihr fahrenden Pkw überholen.

Dabei habe sie das bereits neben ihr befindliche Auto übersehen und es kam zur Kollision. Ein Auto landete im Straßengraben, das andere Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Alle vier Fahrzeuginsassen der beiden Autos wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.