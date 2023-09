Vier zum Teil schwer Verletzte bei Verkehrsunfällen in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Am Sonntag kam es in Bad Salzungen zu zwei Verkehrsunfällen, bei dem vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind.

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es am Sonntagnachmittag in der Werrastraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 72-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw, in welchem drei Personen saßen. Zwei davon (23 und 64 Jahre) wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Am gleichen Tag kam es zu einem weiteren Unfall. Grund hierfür könnte laut Polizei die Missachtung eines Überholverbotes gewesen sein. Demnach war ein mit zwei Personen besetztes Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen, nachdem der 54 Jahre alte Fahrer an einem Abzweig trotz Überholverbotes noch versucht hatte, an einem Auto vorbeizuziehen. Allerdings wollte der Fahrer des Autos nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen auf dem Motorrad schwer verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Klinikum, ein Rettungswagen fuhr seine 52-jährige Mitfahrerin ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte die Höhe des Sachschadens auf etwa 20.000 Euro.

