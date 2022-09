Vize-Udo wird zum Leserfest unserer Zeitung in Eisenach auftreten

Eisenach. Buntes Programm in der Eisenacher Wandelhalle. Außerdem informiert die Lokalredaktion über ihre Arbeit

Unsere Zeitung lädt für Donnerstag, 22. September, zu einem Leserfest in die Eisenacher Wandelhalle ein. Wir wollen mit unseren Leserinnen und Lesern ins Gespräch darüber kommen, wie ihnen der Lokalteil gefällt, was sie vielleicht an Informationen vermissen. Die einen wünschen sich möglicherweise mehr Politik, die anderen mehr Kultur oder Service.

Die Redakteurinnen und Redakteure können an dem Abend zu ihrer Arbeit befragt werden, wie sie an ihre Themen kommen oder wie Texte und Fotos entstehen. Das Info-Mobil unserer Zeitung wird vor Ort sein, so dass sich Leserinnen und Leser ebenso über die digitalen Angebote informieren können.

Einlass zum Leserfest ist ab 16.30 Uhr. Um 17 Uhr beginnt ein Rahmenprogramm. So hat Vize-Udo Arndt Rödiger einen Aufritt zugesagt. Mit Pianist Nico Wieditz wird er eine Kostprobe aus der neuen Revue geben, die demnächst Premiere im Landestheater Eisenach hat. Der Eisenacher Arndt Rödiger gilt als eines der besten Doubles von Udo Lindenberg.

Die Stiegker Wänst werden auftreten. Das ist der Nachwuchs der Eisenacher Sommergewinnszunft. Chorleiterin Heike Apel-Spengler ist an dem Abend noch in einer anderen Rolle zu erleben. Sie wird als Hermine gemeinsam mit Schorsch, alias Torsten Daut, so einige Begebenheiten aus der kleinen und großen Politik in Stiegker Mundart aufs Korn nehmen. Wer weiß: Vielleicht denken sich die beiden auch einen Sketch zur Zeitung, zu Stiegk’sch „Zitting“, aus. Die junge Showakrobaten-Truppe „Fireligths“ wird einige Kostproben ihres Könnens zeigen.

Und natürlich können die Klub-Mitglieder (Eintrittskarte ist der Klubausweis) auch kleinere Speisen und Getränke an Gastronomie-Trucks an diesem Abend erstehen.

Leserfest, 22. September, Wandelhalle, 16.30 bis 20 Uhr