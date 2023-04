Vollsperrung der B 19 in Eisenach birgt Tücken

Zahlreiche ortsunkundige Autofahrer steuerten trotz Warnung „Frei bis Baustelle“ an der Wartburgauffahrt bis vor oder gar in die Baustelle im Mariental. Ein Durchkommen gab es dort nicht.

Eisenach. Vor allem ortsunkundige Autofahrer haben in Eisenach derzeit ein Problem. Großer Umweg über Vachaer Stein und Förtha nötig.

Die Vollsperrung der Bundesstraße 19 im Mariental wird vermutlich noch bis Donnerstag andauern. An zwei neuen Bushaltestellen wird Asphalt aufgezogen. Vor allem für ortsunkundige Autofahrer ist die Straßensperrung auf dem Weg gen Süden eine Herausforderung. Der deutliche Umweg über den Vachaer Stein und Förtha ist im Stadtgebiet nicht augenscheinlich. Da hilft auch das Navi nur bedingt. Obwohl an der Wartburgauffahrt ein Schild „Frei bis Baustelle“ auf die Sperrung hinweist, fuhren am Dienstag doch zig Autos optimistisch weiter und landeten nach dem Prinzenteich vor der Absperrung. Für alle hießt es: Kehrt marsch. Anwohner rollten die gelben Tonnen am Dienstag derweil über viele Meter zum Sammelplatz vor der Baustellenabsperrung.