Vollsperrung in der Eisenacher Sophienstraße

Eisenach. Wegen einer Störung an der Gasleitung muss die Sophienstraße in Eisenach voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sophienstraße wird ab Montag, 27. November, bis voraussichtlich 1. Dezember auf Höhe der Hausnummer 40 a (vormaliges Pressehaus) voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Grund für die Sperrung ist eine Störungsbeseitigung an einer Gasleitung. Der Verkehr wird über die Helenenstraße umgeleitet. Wegen Reparaturen an der Gasleitung kommt es außerdem in der Schmelzerstraße zu Einengungen der Fahrbahn und des Gehwegs.