Ein Verletzter musste bei dem Unfall in Großenlupnitz ins Krankenhaus. (Symbolbild).

Vollsperrung nach Unfall mit drei Autos in Großenlupnitz

Großenlupnitz. Auf der B84 ereignete sich am Mittwoch ein größerer Unfall. Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

Kurz vor 13 Uhr hatte sich am Mittwoch laut Polizei ein Unfall in Großenlupnitz im Wartburgkreis ereignet. Dabei waren drei Autos beteiligt. Eine Person musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die Versorgung des Verletzten und die Unfallaufnahme musste die B84 für mindestens zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Nähere Informationen zum Unfall sind noch nicht bekannt.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

