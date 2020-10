Vollsperrungen im Wartburgkreis und freier Bahnübergang

In der Wartburgregion gibt es wegen Bauarbeiten noch einige Umelitungen.

Die Firma Strassing, Erfurt wird in der Woche vom 26. bis 31. Oktober unter Gesamtsperrung des Verkehrs die Straßendecke der Ortsdurchfahrt Sallmannshausen (K 505) im Auftrag des Wartburgkreises erneuern. Der Verkehr wird während dieser Zeit über Lauchröden, Unterellen, Oberellen und Neustädt umgeleitet.

Deutlich länger nehmen dagegen noch die Bauarbeiten in Neuenhof in Anspruch. Noch bis zum 12. Dezember (18 Uhr) ist die K 505 in Neuenhof voll gesperrt. Die Verkehrsumleitung erfolgt über Wartha und Hörschel.

Wieder für den Verkehr freigegeben ist seit drei Tagen dagegen der Bahnübergang zwischen Herleshausen und Wartha, an dem im Auftrag der Deutschen Bahn monatelang gebaut und eine Abbiegespur geschaffen worden war.